Zielona kapsuła czasu. Właśnie to miejsce pokochała Simona Kossak

Mimo to w okolicach Białowieży ta dzikość świata, który przeminął, w pewnym stopniu przetrwała. - W Puszczy Białowieskiej można poczuć łączność z tym, co było, z tym, co zniszczył człowiek i z tym, co ocalało. Można zrozumieć, że Europa była kiedyś dzika, zobaczyć to na własne oczy - wyjaśnia. - Tylko w tym lesie można naprawdę poczuć się jak w najlepszej przygodzie fantasy. Zanurzyć w tym, czego już za chwilę nie będzie nigdzie.