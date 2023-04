Od ponad 30 lat jest dyrektorem gdańskiego ZOO. "Nie miałem pojęcia, na co się piszę"

EAZA to miejsce, w którym wymieniamy się wiedzą, doświadczeniami, pracujemy wspólnie i możemy znacznie skuteczniej osiągać cele, o których mówiłem. Stowarzyszenie ma wobec swoich członków naprawdę wyśrubowane wymagania, co daje gwarancję, że ogrody, które do niego należą dobrze spełniają swoją funkcję i zapewniają zwierzętom jak najlepsze warunki do życia. Czasem spotykam się z zarzutem, że kiedyś w ZOO było więcej gatunków zwierząt. To prawda. Ale na szczęście zmieniły się priorytety. Dziś nie chodzi o to, żeby ludzie mogli zobaczyć jak najwięcej egzotycznych zwierząt, choć bardzo się staramy, by ogród był dla nich atrakcyjny. W tej chwili kładziemy nacisk na to, żeby zwierzęta miały odpowiednio duże i dopasowane do ich potrzeb wybiegi. Żeby wizyty w ZOO służyły nie tylko rozrywce, ale przede wszystkim edukacji. Wierzę, że takie podejście już z nami zostanie i będzie się jeszcze rozwijać.