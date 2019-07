Odbudują zamek z Melsztyna. Gmina dostała pieniądze na dalszy remont

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało pieniądze na dalszy etap prac związanych z odbudową zamku. Po przeprowadzeniu badań archeologicznych, przygotowano dokumentację techniczną, potrzebną do podjęcia dalszych działań.

W 2018 r. samorząd gminy Zakliczyn otrzymał fundusze na te działania od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie wyniosło ok 180 tys. zł (ok. 80% całości kosztów). Kwota, jaką gmina zainwestowała w odbudowę zamku wyniosła ok 40 tys. zł.