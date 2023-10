Odmierzają czas od wieków. Najstarsze mechanizmy w Polsce

W 1554 r. doszło jednak do niespodziewanego wydarzenia – dotychczas sprawny zegar z dnia na dzień przestał chodzić. Mieszkańcy Gdańska zaczęli szeptać o klątwie, która miała ciążyć na zegarze. Ktokolwiek zbliżyłby się do niego, miał zostać przeklęty na wieki. Nic więc dziwnego, że zaniechano prób jego naprawy. Losy gdańskiego zegara odmieniły się dopiero po II wojnie światowej. To właśnie wtedy połączono ze sobą wszystkie elementy starego mechanizmu, a w 1999 r. ponownie uruchomiono go.