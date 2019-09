Odnaleziono skarby Wikingów. Teraz szkocki Kościół chce za nie pieniądze

W 2014 r. Derek McLennan, amator wykrywacza metali, dokonał największego odkrycia w dziejach szkockiej archeologii – ponad 100 złotych i srebrnych przedmiotów z epoki Wikingów, wartych 2 mln funtów. Jako że znajdowały się one na kościelnej posiadłości, szkoccy hierarchowie domagają się teraz zwrotu połowy wartości znaleziska.

Galloway Hoard to największe znalezisko archeologiczne z epoki Wikingów. Ponad 100 złotych i srebrnych przedmiotów pochodzących z IX lub X w. Odkryte elementy pochodziły z szerokiego obszaru geograficznego: z Irlandii, Skandynawii czy Europy Środkowej. Wśród znalezionych przedmiotów był choćby chrześcijański krzyż wykonany w całości ze srebra.

Ziemia, w której leżały przedmioty, należy do szkockiego Kościoła. I choć prawo w pozostałych rejonach Wielkiej Brytanii nakłada obowiązek podziału znalezionego mienia po połowie – pół dla odkrywcy i pół dla właściciela terenu – to w Szkocji jest nieco inaczej.

Ks. Bartholomew przyznał: "Sam nigdy nie znalazłbym skarbu, a Derek to zrobił, ponieważ jest utalentowanym odkrywcą". Teraz rzecznicy szkockiego Kościoła podkreślają, że władze kościelne współpracowały z McLennanem i wszyscy zgodzili się na sprawiedliwy podział wartości znaleziska.

Bo choć prawo szkockie nie narzuca, aby odkrywca i właściciel terenu dzielili się między sobą znalezionym skarbem, to wielu miłośników wykrywaczy metali podkreśla, że takie zachowanie jest po prostu uczciwsze.

McLennan przekazał jednak skarb do Queen’s and Lord Treasurer’s Remembrancer bez wiedzy władz kościelnych. Ks. Bartholomew był wysyłany przez swoich zwierzchników, aby skontaktował się w tej sprawie z panem Derekiem. Niestety nie odpowiadał on ani na telefony, ani na maile.