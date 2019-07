Cenne znalezisko w przydomowym ogródku. Pan Józef wykopał średniowieczny skarb

Kto by pomyślał, że podczas przekopywania ogródka można stać się Indiana Jonesem. Przekonał się o tym mieszkaniec Kunowic w Lubuskiem, który odnalazł na swojej posesji średniowieczny zabytek.

W ten oto sposób prace w przydomowym ogródku zamieniły się w wykopaliska, a pan Józef stał się prawdziwym bohaterem. Gdy mężczyzna zorientował się, że wykopany przedmiot posiada walory artystyczne i wygląda wiekowo, zwrócił się o pomoc do swojego syna. Ten opublikował zdjęcia znaleziska na jednej z grup tematycznych w mediach społecznościowych. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Już po kilku minutach stało się jasne, że to nie zwykłe świecidełko, lecz ołowiana plomba z papieskiego dokumentu zwana bullą.

– Już wstępna analiza pozwoliła na rozpoznanie obiektu jako bulli papieża Mikołaja III (1277-1280), wł. Giovanni Gaetano Orsini – informuje Błażej Skaziński z Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. – Znalezisko to przedmiot wykonany z ołowiu o średnicy 3,5 cm. Na jego rewersie znajduje się przedstawienie dwóch medalionów ze zwróconymi ku sobie głowami mężczyzn oraz napis kapitałą: SPASP. Na awersie umieszczono napis uncjalny: NICO:/ LAUS: / PP: III: (nad literami PP umieszczono znak kontrakcji). Bulla poza zarysowaniami znajduje się w dobrym stanie. Trudnym do rozstrzygnięcia pozostaje wskazanie konkretnego dokumentu, do którego przytwierdzona była bulla, a także okoliczności w jakich została porzucona.

To już drugie tego typu znalezisko na terenie województwa lubuskiego w tym roku, a trzecie w ostatnich latach. Jedna bulla należała do Bonifacego IX (1389-1404), a druga do Urbana V (1362-1370). Znaleziska tego typu, choć wydają się z pozoru unikalne, zdarzają się dość często. W ostatnich dziesięcioleciach na ziemiach polskich odnotowano ok. 20 tego rodzaju artefaktów.