Odsprzedają wczasy z powodu powodzi. "Rozważę każdą propozycję"

"W związku z zalewaniem naszej miejscowości sprzedam wycieczkę na Kretę. Chcielibyśmy odzyskać 6 tysięcy, ale jesteśmy gotowi na negocjacje. Biuro podróży TUI - możemy przepisać w biurze podróży. Koszt przepisania to 300 zł od osoby, ale pokryjemy ten koszt", "Mam do odsprzedania hostel we Florencji. Niestety przez powódź, która zdemolowała miasto, nie będę w stanie polecieć" - takich ogłoszeń pojawia się w sieci coraz więcej.