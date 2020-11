Ognica pstra. "Piękno, które zabija"

Domeną wielu stworzeń jest ich śmiertelne piękno, jednak ognica pstra w wyjątkowy sposób wykorzystała swoje atuty, rozpoczynając kilka lat temu inwazję w wodach Morza Śródziemnego. Jej wyprawa zakończyła się sukcesem i wszystko wskazuje na to, że jej obecność w tamtejszych wodach nie skończy się tak prędko.

Ognica pstra ( Pterois volitans) zwana także skrzydlicą ognistą lub pstrą jest trującą, agresywną i bardzo szybko rozmnażającą się rybą, która może zjeść praktycznie wszystko, oczywiście proporcjonalnie do swojej wielkości. Już kilka lat temu odnotowano rozprzestrzenianie się tego gatunku z jego zwykłych siedlisk do wód Atlantyku i Morza Śródziemnego. W tych wodach niebezpieczna ryba nie ma (oprócz człowieka) żadnego naturalnego wroga, co może doprowadzić do 90 proc. wyginięcia tamtejszych zwierząt zamieszkujących rafy koralowe.

"Inwazja ognicy pstrej jest prawdopodobnie najgorszą katastrofą ekologiczną, z jaką Atlantyk kiedykolwiek się mierzył" – powiedział Graham Maddocks, prezes i założyciel Ocean Support Foundation.

Drapieżna bestia

Po raz pierwszy obecność skrzydlic w Morzu Śródziemnym odnotowano w 2012 r. Najnowsze badania z tego roku jasno wskazują, że ten inwazyjny gatunek ryb drapieżnych na dobre zadomowił się w tamtejszych wodach, co według ekologów będzie miało w przyszłości katastrofalne skutki dla lokalnego ekosystemu.

Nowe badanie opublikowane w magazynie "Journal of Fish" informuje, że ryby te doskonale przystosowały się do życia w wodach między Europą a Afryką i w związku z tym pomału, ale sukcesywnie, stają się gatunkiem dominującym. Głównym problemem jest to, że drapieżna skrzydlica rozmnaża się niezmiernie szybko, a jej dietę stanowią gatunki ryb istotne z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia, co może mieć negatywny wpływ na cały ekosystem.

Najwyraźniej już zostaną

Zdaniem autorów rozprzestrzenienie ryb jest już tak duże, że nie uda się odłowić i oczyścić Morza Śródziemnego z tego inwazyjnego gatunku. Pojawiają się głosy, że niebezpieczną sytuację można spróbować rozwiązać, rozwijając nową branżę łowiecką. To możliwe rozwiązanie problemu zasugerowali naukowcy z międzynarodowego zespołu badawczego z Wielkiej Brytanii i Cypru wspieranego finansowo przez Unię Europejską. Celem badaczy było opisanie historii inwazji skrzydlic w wodach w okolicach Cypru i określenie sposobów minimalizacji ich przyszłego negatywnego wpływ.

"Pośród wielu zagrożeń dla naszych ekosystemów morskich, najmniej widoczne jest zanieczyszczenie biologiczne. W rzeczywistości jest jednak wystarczająco znaczące, aby zachwiać delikatną równowagę ekologiczną. Ognice rozprzestrzeniają się bardzo szybko, co ma katastrofalne skutki dla rodzimych gatunków" – zwraca uwagę główna autorka pracy Savva Ioannis. Większość gatunków obcych z powodzeniem aklimatyzuje się w nowym środowisku. Tak właśnie było z populacją skrzydlic w zachodnim Atlantyku, a obecnie ta historia powtarza się w wodach Morza Śródziemnego.

Ryba nie do zatrzymania

Badane ryby miały rozmiary od 8 do 38 centymetrów i wiek od 6 miesięcy do 4 lat. Ich wiek oraz rozmiar wyraźnie wskazywały, że ryby już od jakiegoś czasu doskonale czują się w wodach w okolicach Cypru. Kolejnym niepokojącym faktem jest to, że odławiano więcej samic, niż samców, co stanowi dość poważny problem, ponieważ jeden samiec może zapłodnić kilka samic, co przyspieszy wzrost populacji.

"Szybkie rozprzestrzenianie się skrzydlic w Morzu Śródziemnym to poważny problem mogący zachwiać równowagę życia morskiego w regionie. To najbardziej szkodliwy inwazyjny gatunek ryby, jaką znamy" – powiedział Jason Hall-Spencer profesor biologii morskiej na Uniwersytecie w Plymouth.

