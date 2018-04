Wiosna i lato w górach. Zaplanuj urlop z dala od plażowiczów

Uwielbiasz piesze wędrówki i kochasz góry? Idealnym rozwiązaniem na urlop dla Ciebie nie będzie leżenie plackiem na plaży, a aktywność. Przedstawiamy dobrze wszystkim znane południe Polski i odświeżamy kilka kierunków na wiosnę i lato.

Bieszczady dla każdego - Ustrzyki Górne i Polańczyk

Kochamy malownicze Bieszczady na Podkarpaciu . To jedno z nielicznych tak słabo zaludnionych, wciąż częściowo dzikich i mało zagospodarowanych miejsc na polskiej mapie. Pozostają synonimem spokojnego wypoczynku na łonie natury, przyciągają walorami przyrodniczymi, chronionymi obszarami, a także dawnym urokiem. Na początek w Bieszczadach wybraliśmy Ustrzyki Górne , gdzie już od 975 zł można spędzić tydzień w hotelu z dwoma posiłkami dziennie i dojazdem własnym.

Od wiosny do jesieni warto spędzać dni na długich wycieczkach po połoninach - ogromnych łąkach, porastających większość szczytów. Ze wzniesień roztaczają się niezapomniane widoki na zbocza, grzbiety i zielone doliny, w których płyną rzeki. Najsłynniejsza jest interesująco asymetrycznie ukształtowana Połonina Wetlińska , tajemnicza, rozległa, łagodnie opadająca w dolinę Sanu. Pięknie usytuowane miasteczka i wioski pośród opustoszałych pagórków wprost najeżone są zabytkami, kościołami, cerkwiami, ruinami klasztorów. Punktem obowiązkowym jest rzecz jasna Bieszczadzki Park Narodowy , ale warto zboczyć z dawno wyznaczonych tras i odkrywać zakątki Bieszczad samodzielnie także poza znanymi już szlakami.

Szklarska Poręba - Karkonosze dla rodzin i par

W monumentalnych Karkonoszach z pewnością wyróżnia się Szklarska Poręba , świetna baza wypadowa na okoliczne trasy z iście alpejskim klimatem, górzystym ukształtowaniem terenu i silnymi wiatrami. Odpowiada to za prędką wymianę całkiem sporych mas powietrza. Te walory odkryli już lata temu polscy szkoleniowcy, organizujący na miejscu kondycyjne obozy szkoleniowe dla naszych sportowców. Dodatkowo pokrywa śnieżna zalega w miasteczku imponująco długo, ale już w najsuchszym w ciągu roku maju doświadczymy dużej ilości słońca i miłych temperatur.

Poza tym miasto ma lekko artystyczny charakter, a turyści doceniają je od połowy XIX w. Mnóstwo tutaj szlaków dla piechurów oraz tras rowerowych (ok. 200 km), a sama Szklarska Poręba jest ładnie usytuowana w dolinie rzeki Kamiennej. Kolejne piękne widoki mamy zagwarantowane z najwyższego szczytu, Szrenicy, na którą dla odmiany można także dostać się kolejką linową, co będzie niezmiernie wygodne w przypadku rodzin z dziećmi (ucieszą się z oferty schroniska na górze). A z góry popatrzymy sobie nie tylko na Karkonosze, ale i na Góry Izerskie, Kotlinę Jeleniogórską oraz Pogórze Karkonoskie. Przebiega tędy Główny Szlak Sudecki, a konkretnie czerwony szlak, a miłośnicy sportów ekstremalnych będą zadowoleni z wyboru Szklarskiej Poręby. Warto wybrać się jeszcze na zwiedzanie obiektów z listy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, do rezerwatu przyrody, kopalni odkrywkowej i dawnej pirytu, parku, Młyna Św. Łukasza, Karkonoskiego Parku Narodowego, a także na Krucze Skały.