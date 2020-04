Ogromna epidemia koronawirusa w Nowym Jorku. W Central Parku wciąż są tłumy mieszkańców

Epidemia koronawirusa z dnia na dzień przybiera na sile w najsłynniejszej amerykańskiej metropolii. Zarażonych COVID-19 jest w Nowym Jorku ponad 120 tys. mieszkańców, jednak liczba ta gwałtownie rośnie. We wtorek, 7 kwietnia, podano do informacji publicznej, że dotychczas w mieście z powodu koronawirusa zmarło niemal 5 tys. osób.

Jak przekazuje "The New York Times", choć nowe regulacje amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób, wprowadzone na czas epidemii, zezwalają na wychodzenie na świeże powietrze, to wyraźnie mówią, aby nie poruszać się na zewnątrz bez maseczek. Jednak nawet połowa osób lekceważy tę zasadę.