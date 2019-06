Okazja dnia. All Inclusive – Egipt za 2045 zł

W piątkowej okazji dnia proponujemy Egipt Last Minute taniej o 37 proc. Możemy spędzić tydzień w usytuowanym przy samej plaży hotelu w Sharm el Sheikh. W cenie również przeloty z Warszawy, transfery i wyżywienie. Wylot 25 czerwca.

Wczasy last minute w Egipcie

Na dzisiejszą okazję dnia wybraliśmy tygodniowe wakacje w Egipcie w atrakcyjnej cenie 2045 zł. Pobyt w nadmorskim Sharm el Sheikh od 25 czerwca do 2 lipca to oszczędność 1200 zł od osoby.

Nadmorski kurort Sharm el Sheikh

Wakacje w Egipcie to gwarancja bezchmurnej pogody. Należy pamiętać o temperaturach dla osób ciepłolubnych – znacznie przekraczają one 30 st. Celsjusza. Mamy zatem zagwarantowane idealne warunki do kąpieli morskich, ponieważ woda nagrzewa się do 26 stopni.