Okazja dnia. Costa del Sol z all inclusive

Hiszpańskie wybrzeże aż o 1440 zł taniej? Tylko dzisiaj oferujemy tydzień na Costa del Sol już w kwietniu z 40-proc. zniżką ze wszystkim w cenie. Lot w poniedziałek z Warszawy, a 4,5-gwiazdkowy hotel z all inclusive znajduje się o 50 m od plaży.

Hiszpania – Costa del Sol na wakacje

Środowa okazja dnia to słoneczne wybrzeże Costa del Sol na południu Hiszpanii . Atrakcyjna cena jest dzisiaj aż o 40 proc. niższa i wynosi ok. 2149 zł od osoby. Obejmuje tydzień na miejscu w bardzo wysoko ocenianym hotelu w rozległym ogrodzie z komfortową formułą all inclusive i przestronnymi pokojami, przeloty bezpośrednie z Warszawy oraz transfery na miejsce zakwaterowania.

Wszystko to jedynie o 50 m od długiej, piaszczystej plaży. Wakacje na Costa del Sol odbywają się w terminie 1-9.04.2019 z wylotem już w najbliższy poniedziałek z lotniska Chopina do Malagi .

Costa del Sol – pogoda w kwietniu sprzyja zwiedzaniu

Południe Hiszpanii sprzyja wyjazdom od wiosny do jesieni. W kwietniu nie doświadczymy wielkich upałów, ale na miejscu zastaniemy idealne warunki do zwiedzania ciekawych miejsc.

Costa del Sol to wówczas 20 st. C w ciągu dnia, 11 nocą i 8 godzin słonecznego nieba w ciągu dnia. Spragnionym ciepła polecamy Wybrzeże Słońca przed sezonem – a stamtąd wycieczki do Grenady i w góry Sierra Nevada. Hotel z bogatą ofertą rekreacyjną i sportową oraz smaczną kuchnią usytuowany jest o 500 m od restauracji, barów i sklepów oraz o ok. 2,5 km od portu Motril.