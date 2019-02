Okazja dnia. Dominikana luksusowo

Skuś się na luksusową ofertę wczasów na Karaibach. Już za tydzień możesz wygrzewać się na rajskiej wyspie – Dominikana zaprasza. Prawie o połowę niższa cena wycieczki obejmuje przeloty i 11 dni na miejscu z all inclusive tuż przy piaszczystej plaży.

Dominikana taniej – klasa premium

Wakacje na Dominikanie

Dominikana to świetny wybór zarówno na podróż poślubną, jak i zimowe wakacje z przyjaciółmi. Oferta last minute w super cenie na wschodnim wybrzeżu wyspy obejmuje pobyt w dniach 16-28 lutego, kiedy pogoda na miejscu jest bardzo przyjemna. W ciągu dnia doświadczymy 29 st. C, nocą 19 kresek, a 8 godzin słońca wraz z ciepłą wodą (26 st. C) stwarzają idealne warunki do kąpieli nawet z małymi dziećmi.