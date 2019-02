Okazja dnia. Egipt all inclusive

Na dziś przygotowaliśmy świetne all inclusive w Egipcie na przełomie sierpnia i września. W cenie mamy już wszystko, a na wakacje polecimy z Katowic.

Całoroczny Egipt kusi słońcem

Piątkowa okazja dnia to wspaniałe wakacje w Egipcie w terminie 28.08-04.09.2019. W cenie otrzymujemy tydzień na miejscu w wysoko ocenianym 5-gwiazdkowym hotelu bezpośrednio przy szerokiej i piaszczystej plaży w formule all inclusive, przeloty z Katowic do Taby oraz transfer na miejsce zakwaterowania.

Wszystko w cenie w super lokalizacji

Tylko dzisiaj mamy możliwość skorzystania z atrakcyjnej cenowo oferty first minute – wakacje w Egipcie pod koniec sierpnia z wliczonym rabatem do 50 proc. oraz niską zaliczką na poziomie 30 proc. Dodatkowo otrzymujemy od biura podróży bezpłatny pakiet gwarancji: to Gwarancja Najniższej Ceny oraz Gwarancja Bezkosztowej Zmiany Rezerwacji gratis! A wszystko to od 2159 zł od osoby.