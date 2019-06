Okazja dnia. Fuerteventura all inclusive - cena o jedną trzecią w dół

Marzysz o spokojnych wczasach na Wyspach Kanaryjskich? Proponujemy tydzień all inclusive na Fuertaventurze w cenie niższej o 1510 zł. Komfortowy 4-gwiazdkowy hotel przeznaczony jest tylko dla dorosłych.

Wakacje w Hiszpanii – wyspa Fuerteventura

Okazja dnia na dziś to wczasy w spokojnym hiszpańskim miasteczku Tarajalejo na wybrzeżu wyspy Fuerteventura. To oferta last minute dla dorosłych – tygodniowy pobyt od 27.06 do 04.07.2019 roku w cenie o 32 proc. niższej od ceny regularnej.