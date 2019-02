Okazja dnia. Fuerteventura first minute taniej

Tydzień na Wyspach Kanaryjskich w maju to super rozwiązanie dla wszystkich spragnionych słońca i ciepła. Jeśli śnią ci się piaszczyste plaże, surfowanie, zimne koktajle i pluskanie się w basenie, first minute Fuerteventura tylko czeka na rezerwację.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Słoneczna Fuerteventura to boskie plaże i wspaniałe warunki na wypad wiosną (Shutterstock.com)

Wakacje na Wyspach Kanaryjskich to wymarzona oferta na całoroczny wypad. Poniedziałkowa okazja dnia to tydzień na boskiej Fuerteventurze w formule all inclusive z przelotami z Katowic oraz transferami na miejsce. Zostaniemy zakwaterowani w 4-gwiazdkowym hotelu na wybrzeżu w urokliwym kurorcie Morro Jable na półwyspie Jandia, usytuowanym o 200 m od piaszczystej plaży, z fajnymi animacjami przez cały dzień i o wysokim poziomie obsługi. Za 7 dni na Wyspach Kanaryjskich z pełnym wyżywieniem i transportem zapłacimy teraz tylko 2741 zł od osoby w opcji first minute.

Wyspy Kanaryjskie first minute to spora oszczędność. Jeśli skorzystamy z oferty jeszcze dzisiaj, otrzymujemy rabat do 40 proc. już wliczony w cenę. Na wakacje warto zabrać dzieci, bo za najmłodszych na dostawkach w pokoju z rodzicami zapłacimy o 400 zł mniej. Wczasy dla drugiej osoby zakwaterowanej w tym samym pokoju kosztować będą o 300 zł mniej.

wakacjepl Podziel się

Tańszy wyjazd na Kanary to dobra okazja do wybrania się w ten rejon Hiszpanii, jeśli jeszcze nie mieliśmy okazji go odwiedzić lub skorzystania z podobnej oferty po raz kolejny. Hiszpańskie wyspy leżą blisko kontynentalnej części Europy, a panujące tam warunki atmosferyczne są niezwykle przyjemne i szczególnie cenione przez miłośników kąpieli w oceanie oraz uprawiania sportów wodnych.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.