Okazja dnia. Grecka wyspa Zakynthos taniej w ofercie Last Minute

Kameralne wczasy tylko dla dorosłych na malowniczej wyspie Zakynthos to propozycja dla osób, którym marzy się cisza i odrobina prywatności. W ofercie last minute za tygodniowe wakacje all inclusive w Grecji zapłacimy o 21 proc. mniej. Wylot z Gdańska 25 czerwca.

Wyspa Zakynthos w Grecji to popularny turystycznie kierunek (Shutterstock.com)

Wakacje na Zakynthos – spokój, cisza i urzekające widoki

Dzisiaj proponujemy ofertę last minute na tygodniowy pobyt na Zakynthos w terminie od 25 czerwca do 2 lipca 2019. Okazyjna cena tygodniowych wczasów all inclusive jest o 21 proc. niższa od regularnej i wynosi 2538 zł od osoby.

Wakacje na malowniczej wyspie w Grecji spędzimy w 4-gwiazdkowym hotelu Keri Village by Zante Plaza. Jest on zlokalizowany na wzgórzu, z którego roztacza się piękna panorama morza i zielonej okolicy. Z obiektu mogą korzystać wyłącznie dorośli – świetnie odnajdą się w nim osoby, którym zależy na spokoju, ciszy i kameralności. Na terenie ośrodka znajdziemy odkryty basen. Żwirowa plaża z pomostem oddalona jest o ok. 2 km.

Wczasy w Grecji na początek sezonu

Zakynthos to miejsce atrakcyjne turystycznie. Wyspa jest długa na 40 kilometrów, a zwiedzić możemy zarówno obszary nizinne, jak i wybrzeże klifowe oraz okolice górzyste. Dla żądnych wrażeń niezwykłą atrakcją będzie nurkowanie w jaskiniach półwyspu Keri.

Słoneczna pogoda w Grecji zachęca też do tradycyjnego wypoczynku na plaży. Podczas pobytu na Zakynthos na przełomie czerwca i lipca możemy spodziewać się temperatur rzędu 24–29 st. Celsjusza w ciągu dnia. Kąpielom sprzyja za to temperatura wody, która na początku lata wynosi ok. 22 st. C.