Okazja dnia. Korfu w lipcu taniej

Na koniec tygodnia roboczego przygotowaliśmy tańszy wyjazd na boską wyspę Korfu w Grecji. 7 dni w lipcu w first minute z przelotami i 2 posiłkami dziennie dziś kosztuje sporo mniej. Skuś się na urokliwą okolicę i pyszną grecką kuchnię jeszcze w te wakacje.

Wakacje na wyspie Korfu

Wakacje w Grecji to bezapelacyjny hit dekady! Jeśli jeszcze nie masz planów na spędzenie tegorocznego urlopu, wyspa Korfu jest idealnym kierunkiem turystycznym. Tylko dzisiaj specjalna cena w ofercie first minute – za tydzień ze śniadaniami oraz obiadokolacjami, z zakwaterowaniem w 4-gwiazdkowym hotelu położonym w malowniczej okolicy na wzgórzu i przelotami bezpośrednimi zapłacimy od 2369 zł od osoby.

Grecja latem nas nie zawiedzie

W terminie wyjazdu, czyli w samym szczycie sezonu, bo pomiędzy 10 a 17 lipca 2019 roku, czekają na nas na miejscu 31 st. C w ciągu dnia, 18 kresek w nocy, 12 godzin pełnego nasłonecznienia na dobę oraz woda morska nagrzana do temperatury 24 st. C.