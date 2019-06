Okazja dnia. Last Minute: już jutro wylot do Turcji o 1320 zł taniej

Proponujemy tygodniowe wakacje w Turcji dla łowców ofert last minute. Pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu z all inclusive tylko teraz wyniesie nas 2047 zł od osoby. Wysoko oceniany obiekt leży niedaleko od plaży, tylko 3 km od miasta Side. Wylot już jutro!

Turcja last minute – luksusowy hotel w dobrej cenie

Jeśli jeszcze dzisiaj zdecydujecie się na szybkie wczasy w Turcji , oszczędzicie 39 proc. ceny regularnej. Oferta dotyczy wylotu do Antalyi w Turcji już jutro (sobota 22 czerwca). Powrót 29 czerwca.

W cenie wyjazdu otrzymujemy dostęp do hotelowych basenów i aquaparku. Skorzystamy też z animacji, łaźni tureckiej, wieczorów tematycznych czy Wi-Fi. Opcje dla aktywnych to siłownia, aerobik, siatkówka, tenis stołowy czy łucznictwo. Jeśli planujemy wakacje dla całej rodziny, to obiekt zapewnia również atrakcje dla najmłodszych.