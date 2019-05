Okazja dnia. Lipcowy urlop na Cyprze o ponad połowę taniej

Dzisiejsza propozycja wakacyjna to 7-dniowy pobyt na Cyprze w hotelu przy samej plaży. To okazja na wakacje w sezonie letnim w cenie niższej od regularnej o 2010 zł. Wylot z Katowic w poniedziałek 1 lipca.

Cena za tygodniowe wczasy na Cyprze już od 1869 zł od osoby z wyżywieniem B&B to korzystna propozycja za taki wyjazd w sezonie. Hotel ma własny kompleks basenów, plażę z pomostem, a do tego oferuje udogodnienia dla rodzin z dziećmi.

W lipcu na Cyprze temperatury osiągają w dzień ok. 32 st. C, a woda nagrzewa się do blisko 25 st. C, zachęcając do kąpieli morskich. Dzień możemy spędzić na hotelowej plaży, swobodnie skorzystamy też z kompleksu basenów ze zjeżdżalniami, jacuzzi czy sauny. Do wyboru mamy również atrakcje sportowe oraz animacje. Jeśli zechcemy, największe upały przeczekamy w klimatyzowanym pokoju.