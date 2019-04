Okazja dnia. Majówka na Teneryfie

Tygodniowa majówka na Teneryfie z wylotem z Berlina dzisiaj od 2789 zł od osoby. Cena obejmuje także świetny hotel niedaleko naturalnej plaży oraz 2 posiłki dziennie. Wyspy Kanaryjskie o ok. 1370 zł mniej to bardzo dobra okazja dnia. Gorąco polecamy!

Wyspy Kanaryjskie – majówka w Hiszpanii

Tegoroczna majówka to świetna okazja, żeby spędzić wakacje na Wyspach Kanaryjskich . Dzisiejsza oferta jest bardzo atrakcyjna cenowo, oszczędzamy bowiem aż 1/3 kosztów. 1370 zł mniej za każdą osobę zapłacimy za tydzień na Teneryfie z zakwaterowaniem w wysoko ocenianym 4-gwiazdkowym hotelu ze śniadaniami i obiadokolacjami oraz przelotami z Berlina i transferami na miejsce. Termin to 27.04-4.05.2019.

Hotel na Teneryfie

Nasz hotel znajduje się w środkowej części północnego wybrzeża Teneryfy. Mamy stąd ok. 200 m do plaży z ciemnym piaskiem wulkanicznym, 1,5 km do centrum Puerto de la Cruz i 2 km do słynnego Loro Parku. Obiekt w Hiszpanii należy do znanej sieci hotelowej z dobrymi animacjami i świetnym poziomem obsługi oraz usług.