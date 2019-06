Okazja dnia. Pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu w Turcji o 1770 zł taniej

Dzisiejsza oferta to wczasy all inclusive na Riwierze Tureckiej o 41 proc. taniej. W tej cenie mamy zagwarantowany tydzień relaksu w dobrze ocenianym 5-gwiazdkowym hotelu. Wylot z Katowic 29 czerwca.

Słoneczna Riwiera Turecka – Side

Region Side to popularny kierunek turystyczny w Turcji. Proponowany w ofercie Palm World Resort położony jest ok. 7 km od centrum miasta Side, gdzie możemy obejrzeć świątynię Apolla, agorę i ruiny niezwykłego teatru rzymskiego. W okolicy (11 km od hotelu) znajduje się też leżące blisko wodospadu miasto Manavgat. Nabliższe lotnisko, na które zaplanowany jest przelot, to port lotniczy Antalya.