Okazja dnia. Styczniowe wczasy pod palmami za 846 zł

Masz dość jesiennych klimatów tej zimy i zastanawiasz się nad urlopem pod palmami? Postaw na Maltę. To jeden z niewielu kierunków europejskich, gdzie na wczasy z biurem podróży możemy wybrać się przez cały rok. Na dodatek kusi wyjątkowo niskimi cenami.

Malta to ponad 300 słonecznych dni w roku oraz krótkie i łagodne zimy. Średnia temperatura w styczniu to 16 st. C, co nie znaczy, że nie możemy trafić na dni, w których słupek rtęci będzie znacznie przekraczał 20 st. C. Dziś na Malcie jest przykładowo 19 st. C.