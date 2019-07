Okazja dnia. Superluksusowy hotel w Turcji – najwyższa jakość i Ultra All Inclusive

Dzisiaj proponujemy ekskluzywne wczasy w Turcji dla wymagających. Pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu o najwyższym standardzie obejmuje formułę All Inclusive. W ofercie last minute wyjazd dostępny jest w cenie o ponad 1000 zł niższej od regularnej. Wylot już 12 lipca.

Luksusowe wakacje w Turcji

Okazja na dziś skierowana jest do wymagających wczasowiczów poszukujących obiektów wakacyjnych najwyższej klasy. Wybraliśmy zatem tygodniowy pobyt w imponującym hotelu 5-gwiazdkowym Titanic Deluxe. Wczasy w tym świetnie ocenianym ośrodku w Turcji możemy spędzić od 12 do 19 lipca 2019 r. W ramach last minute cena jest niższa o 19 proc.

Lokalizacja hotelu to zalesione okolice tureckiego miasteczka Belek w prowincji Antalya . Ośrodek wczasowy wyróżnia się atrakcyjnym aquaparkiem z 10 zjeżdżalniami. Na terenach hotelowych znajdziemy też 15 restauracji, 12 barów, liczne opcje sportowe dla dorosłych i udogodnienia dla dzieci. Bogata oferta wyżywienia objęta jest formułą Ultra All Inclusive.

Gorąca Turcja w lipcu

Decydując się na wczasy w Turcji na początku okresu wakacyjnego, możemy liczyć na słoneczną pogodę i wysokie temperatury sięgające 34 st. C w ciągu dnia. Oznacza to, że na Riwierze Tureckiej idealne będą również warunki do kąpieli, gdyż temperatura wody w lipcu to nawet 25 stopni.