Okazja dnia. Świetny hotel w Egipcie all inclusive nawet 930 zł taniej

Piątkowa oferta last minute – tydzień w 5-gwiazdkowym hotelu w Hurghadzie z doskonałym serwisem i wyżywieniem w cenie. Czeka na was niezapomniana przygoda nad samym Morzem Czerwonym, bezpośrednio przy plaży. Dzisiaj cena za cały pobyt all inclusive niższa o 27 proc.

Zapraszamy do Egiptu na koniec czerwca – gwarancją udanego pobytu jest jeden z najwyżej ocenianych ośrodków w Hurghadzie (Shutterstock.com, Fot: OlegD)

Luksusowy hotel w Hurghadzie

Dzisiaj proponujemy tygodniowe wczasy w Egipcie w luksusowym hotelu 5-gwiazdkowym położonym przy rafie koralowej. To szansa na pobyt w ośrodku przy samym morzu w terminie 20.06–27.06.2019 w cenie niższej nawet o 930 zł. Możemy liczyć na wysoki standard, wspaniałe widoki i bogaty pakiet usług dla dorosłych oraz dzieci.

Citadel Azur Resort to jeden z najlepszych i najwyżej ocenianych hoteli w Hurghadzie. Wyróżnia się niezwykłą architekturą – powstał z kamienia naturalnego i koralowców, a uwagę zwracają misterne, ręczne rzeźbienia. Całość przywodzi na myśl kamienną twierdzę.

Ośrodek dysponuje własną przystanią, platformą długości 1,8 km oraz prywatną plażą. Do zdecydowania się na wakacje w Egipcie zachęcają więc nie tylko bardzo dobre warunki, ale też korzystna cena – 2571 zł od osoby.

Czerwiec w Egipcie

Wielbiciele gorącego klimatu i pięknego morza chętnie wybierają Egipt jako kierunek wakacyjny. W czerwcu możemy liczyć nawet na 32 st. Celsjusza w ciągu dnia oraz idealną do kąpieli wodę o temperaturze 26 st. C.

Podróż na lotnisko w Hurghadzie odbędzie się 20 czerwca – wylot możliwy jest z kilku miast Polski, w tym z Gdańska.