Okazja dnia. Tydzień na Krecie w czerwcu o 43 proc. taniej

Dzisiaj proponujemy tygodniowy urlop dla dorosłych w nowoczesnym hotelu na Krecie. Oferta last minute dotyczy wyjazdu w terminie 26 czerwca w cenie niższej o 1950 zł.

Wakacje na Krecie

Okazja dnia na dzisiaj to propozycja wakacji w Grecji dla osób poszukujących ciszy i spokoju. Właśnie to oferuje elegancki, 4-gwiazdkowy hotel Solimar Turquoise położony w miejscowości Agia Marina. Lokalizacja to północne wybrzeże Krety, na zachód od jednego z większych ośrodków miejskich na wyspie, czyli Chanii.