Okazja dnia. Tydzień w 4-gwiazdkowym hotelu w Słonecznym Brzegu w Bułgarii za 1696 zł

Bułgaria od lat kusi niskimi cenami, ale przede wszystkim słońcem i pięknymi plażami. Jednym z najpopularniejszych miejsc jest kurort Słoneczny Brzeg – nazywany wschodnim Las Vegas.

Bułgaria istnieje w świadomości Polaków jeszcze od czasów PRL-u. To tam nad Morzem Czarnym nasi dziadkowie i rodzice spędzali wakacje. Jednym z najpopularniejszych miejsc był Słoneczny Brzeg. I choć minęło wiele lat kurort ten wciąż pozostaje numerem 1 wśród turystów – nie tylko z Polski. Hotele stały się bardziej nowoczesne i po smutnych latach 70. nie zostało ani śladu.

Jedynie 100 m od piaszczystej plaży zlokalizowany jest czterogwiazdkowy, kameralny hotel Kiparisite. A dzięki temu, że usytuowany jest na wzniesieniu, oferuje piękne widoki na otaczającą go okolicę. Jeśli marzysz o wypoczynku, który łączy w sobie spokój, i jednocześnie oferuje wszystkie atrakcje Słonecznego Brzegu takie jak: plażę, morze i nocne rozrywki, to hotel Kiparisite jest idealny. Amatorzy wodnego szaleństwa znajdą swój raj w Action Aquapark, który jest położony ok. 2,5 km od hotelu.