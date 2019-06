Okazja dnia. Wakacje w Turcji last minute już za ok. 2 tys. zł od osoby

Chcecie spędzić tydzień nad morzem? Proponujemy hotel przy samej plaży na Riwierze Tureckiej w ofercie All Inclusive. Dzisiaj opcja z wylotem 26 czerwca pozwoli zaoszczędzić jedną czwartą ceny regularnej.

Turcja last minute – dobre położenie i komfortowy hotel

Dzisiejsza okazja dnia to 7-dniowe wakacje na Riwierze Tureckiej w korzystnej cenie 2040 zł od osoby. Pobyt w hotelu nad samym morzem w terminie od 26 czerwca do 3 lipca obejmuje opcję All Inclusive. Przylot zaplanowany jest na lotnisko w Antalyi.