Okazja dnia. Wczasy na Krecie all inclusive na koniec czerwca

Dzisiejsza propozycja dla wymagających wczasowiczów to pobyt w nowoczesnym hotelu na Krecie w cenie o 17 proc. niższej od regularnej. Wczasy w 4-gwiazdkowym obiekcie obejmują noclegi, wyżywienie all inclusive, opiekę rezydenta, przeloty oraz transfery.

Greckie wakacje w czerwcu

Poza atrakcyjnym położeniem hotel oferuje dostęp do basenów, restauracji i barów, a także obsługę na wysokim poziomie. W ramach oferty last minute opłata za wczasy wyniesie nas już 3170 zł od osoby.

Pogoda na Krecie

Przełom czerwca i lipca to korzystny dla turystów czas na wakacje w Grecji. Temperatury na Krecie osiągają w ciągu dnia 32 st. C, możemy też liczyć na średnio 13 godzin słonecznych. Również temperatura wody w tych miesiącach jest zachęcająca – osiąga ona wartość ok. 25 st. C.