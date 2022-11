Oman, czyli perła Bliskiego Wschodu. Idealny kierunek na jesień i zimę

Co więcej, w stolicy znajdziemy kilka miejsc, które warto odwiedzić i zobaczyć na własne oczy. To przede wszystkim Wielki Meczet Sułtana Kabusa, którego budowa trwała ponad sześć lat i pochłonęła ponad 300 tys. ton piaskowca. Aby uświadomić sobie, jak duża jest to budowla, to warto wiedzieć, że sama sala modlitwy dla mężczyzn - notabene ozdobiona przepięknym i ogromnym kryształowym żyrandolem - mieści 6,5 tys. osób, a dziedziniec jeszcze kolejne 20 tys. Do tego dochodzi jeszcze pomieszczenie dla kobiet, gdzie może modlić się ok. 700 wiernych. Choć tak duża dysproporcja może zaskakiwać, to wynika ona po prostu z tego, że kobiety - w przeciwieństwie do mężczyzn - nie mają obowiązku modlenia się w meczecie. Świątynia dostępna jest dla niemuzułmanów codziennie oprócz piątków od godz. 8 do 11.