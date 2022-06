Opóźniony samolot odleciał za wcześnie? Polacy zostali na lotnisku

Zostali na lotnisku. Opóźniony samolot poleciał bez kompletu pasażerów

Ze względu na spory czas oczekiwania część pasażerów odeszła spod bramki wejściowej do samolotu i udała w inne części lotniska. - Ludzie nadal czekali na lotnisku, ale się rozpierzchli, bo to ponad trzy godziny - powiedziała w rozmowie z Polsat News jedna z kobiet, która miała lecieć do Krakowa.