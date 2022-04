Orientarium w Łodzi opublikowało cennik. "Ceny kosmiczne"

Internauci krytykują ceny biletów do Orientarium

Jak się okazuje, nie wszystkim ceny biletów przypadły do gustu. W mediach społecznościowych pojawiły się krytyczne komentarze. "Ceny kosmiczne", "70 zł to chora cena", "Rozumiem, że inwestycja musi się wam zwrócić, ale ceny biletów są skandaliczne", "Ceny biletów szybko ostudziły mój zapał do odwiedzenia tego miejsca" - czytamy.