Oszalał, kiedy usłyszał to zdanie po polsku. Wideo ma 2,1 mln odtworzeń

Chodziło o pytanie - "If Pomerania doesn't help maybe the sea will help", które w języku polskim oznacza - "Jeśli Pomorze nie pomoże może pomoże morze". Choć dla Polaków, nie ma w tym nic zaskakującego ani specjalnie trudnego, nagromadzenie brzmiących niemalże identycznie, choć oznaczających zupełnie coś innego słów, faktycznie zszokować może niejednego obcokrajowca.