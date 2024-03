Polski najtrudniejszym językiem na świecie? Nie dla Chińczyków!

Polonistyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Harbinie

Ośrodek polonistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Harbinie (HNU) oficjalnie powstał w 2010 roku, ale rozpoczął rekrutację studentów już w 2009 roku. HNU to druga najstarsza uczelnia oferująca naukę języka polskiego w Chinach, która zdecydowanie wyróżnia się innowacyjnym podejściem do nauczania. Na kierunku nauki języka polskiego funkcjonuje model edukacji "1+2+1", czyli studenci na pierwszym i czwartym roku studiują w Chinach, a na drugim i trzecim roku uczą się w Polsce. Ten okres jest znacznie dłuższy niż na innych chińskich uniwersytetach, co działa na korzyść uczniów, bo przecież dla studentów uczących się obcego języka, samo przebywanie w otoczeniu języka i kultury, kraju, którego języka się uczą, to najlepszy sposób na podwyższenie swojego poziomu znajomości danego języka.