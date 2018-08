Oszuści w Barcelonie. Oferują turystom drinki przygotowywane na bazie podejrzanych substancji

W sieci pojawiło się szokujące nagranie, na którym hiszpańska policja ujawnia skrytki ulicznych handlarzy. Trzymają oni w nich niewiadomego pochodzenia substancje, na bazie których przygotowują popularnego typu drinki. Oferowane są one turystom po zaniżonych cenach.



Naciągacze trzymają półprodukty w studzienkach kanalizacyjnych, następnie na ich bazie przygotowują drinki, które do złudzenia wyglądają i smakują jak oryginalne. Nielegalni handlarze proponują trunki w niższej cenie niż miejscowe lokale. W swojej ofercie mają głównie mojito oraz pina coladę. Na pytania turystów o pochodzenie drinków odpowiadają, że są one z pobliskich barów, co jest kłamstwem.