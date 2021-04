Artykuł sponsorowany

Oto największa plaża w Polsce... a nawet w Europie!

Gorące słońce, szumiące morze, białe bałwany fal, a przede wszystkim złoty piasek - z plażami kojarzą się nam właśnie te rzeczy, symbolizujące beztroski wypoczynek w słonecznej kąpieli. I choć dobrej pogody nikt nie może zagwarantować, to by wypocząć wygodnie nie trzeba rezerwować biletów do Acapulco czy na Lazurowe Wybrzeże. Wystarczy jedynie wybrać się do 'polskiego Dubaju' - na największą w Europie sztuczną plażę w Jarosławcu.

Największa plaża w Polsce... a nawet w Europie! Źródło: materiały partnera