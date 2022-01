Otwock z kolejnymi zabytkami. To dwa świdermajery

Od 1898 r. do lat 20. XX w. w budynku nr 16 mieścił się jeden z najbardziej cenionych w mieście pensjonatów należący do Jadwigi Nestorowiczówny. Do dziś zachowały się dawne prospekty reklamowe zawierające fotografię obiektu. W 1906 roku nieruchomość stała się własnością p. Szeliskiej, od której pochodzi zwyczajowa nazwa posesji tzw. "Willa Szeliga".