Magiczne miejsce na trasie do Chorwacji. Tajemniczy zamek ukryty w skale

Podczas wojny austriacko-węgierskiej, Erazm stanął po stronie króla Węgrów, Macieja Korwina, co z kolei rozgniewało cesarza Frederyka III Habsburga, który w odwecie doprowadził do oblężenia twierdzy przez wojska austriackie. Oblężenie zamku miało doprowadzić do kapitulacji jego mieszkańców na skutek głodu.