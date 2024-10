Pakiet pobytowy Weekend z najdłuższym seansem saunowym

Główne wydarzenie rozpocznie się 16 listopada o godzinie 10:00 i potrwa aż do 22:00. Co 15 minut, do godziny 21:45, Saunamistrzowie będą prowadzić kolejne etapy ceremonii, a każdy uczestnik seansu zostanie uwzględniony w próbie ustanowienia rekordu świata. W pozostałych saunach odbywać się będą dodatkowe seanse i peelingi, umilające ten dzień wszystkim obecnym.