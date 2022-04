Pałac w Kopicach. Spór o zabytkową ruinę wciąż trwa

Pod koniec lutego malowniczy pałac w Kopicach wreszcie znalazł nabywcę. Po kilkunastu latach pecha, w których budowla przechodziła z rąk do rąk, a kolejni nabywcy nie podejmowali się jej odbudowy, zabytek został kupiony przez przedsiębiorcę z Opolszczyzny. Wygląda jednak na to, że to nie koniec historii. Czeski biznesmen, który w ubiegłym roku podpisał umowę wstępną na zakup budowli, teraz podważa legalność sprzedaży obiektu.