Pandemia a ceny zagranicznych wakacji. Touroperatorzy odpowiadają, czy będzie taniej

W tym sezonie najpopularniejsze miejsca do wypoczynku za granicą to te, do których można dostać się samolotem. Jest też duża rzesza klientów, którzy zdecydowanie wolą wakacje z dojazdem własnym. A czy ceny zagranicznych wakacji będą tańsze w tym roku? Wszystko wskazuje na to, że nie, ponieważ mimo mniejszego popytu będzie też mniejsza podaż. Maciej Szczechura z Rainbow Tours w rozmowie z Polską Agencją prasową wyjaśnił, że mogą się jednak pojawić wyjątki.