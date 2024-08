Paryż inny niż znają wszyscy. Polka odkrywa niezwykłe miejsca

To prawda. Są niesamowite i uwielbiam pokazywać je gościom. To taka moja perełka, a właściwie perełki usytuowane w samym centrum, a mało kto do nich trafia. Zaczynają się tuż koło Luwru - tam mamy trzy pierwsze, ale jest ich oczywiście więcej. Jeśli ktoś ma ochotę się w nich zagubić, to proponuję zacząć spacer od Galerii Vivienne. Osoby wrażliwe na piękno architektury zachęcam też, by zajrzały do Biblioteki Narodowej z niesamowitą Salą Owalną. Z kolei turystom o artystycznej duszy poza wizytą na Montmartre polecam znalezienie kamienicy artystów przy Rivoli 59. To sześciopiętrowy piękny budynek zajmowany przez malarzy, rzeźbiarzy i innych twórców. Zwykle pracuje tam ok. 30 artystów z całego świata, słychać najróżniejsze języki, zmienia się wnętrze budynku, a czasem i fasada. Wiele osób zwyczajnie boi się otworzyć drzwi i wejść do środka, a naprawdę warto to zrobić. To brama do innego świata.