Powstały tylko "na chwilę". Warto zobaczyć właśnie teraz

Najtrudniejszy jest okres przed samym 26 lipca, bo część miasta została objęta szarą strefą, do której można wejść tylko za okazaniem specjalnej przepustki. Ta strefa obejmuje przede wszystkim część nadbrzeżną miasta nad Sekwaną, gdzie powstają trybuny, z których będzie można śledzić otwarcie igrzysk. Można na to narzekać, albo przyjąć do wiadomości, że to są niezbędne działania, żeby maksymalnie zadbać o bezpieczeństwo imprezy.