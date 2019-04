Pasażerowi grozi do 5 lat więzienia. Korzystał z telefonu podczas startu i lądowania samolotu

Nawet do 5 lat więzienia grozi pasażerowi linii lotniczych Mandarin Airlines, który wpadł na pomysł filmowania startu i lądowania samolotu. Mężczyzna chciał na żywo relacjonować lot maszyny, a w zamian został ukarany wysoką grzywną.

Podczas lotu z lotniska Tajpej do Penghu w Tajwanie pasażer złamał przepisy zabraniające używania telefonów komórkowych na pokładzie samolotu. Mężczyzna jest znany w mediach społecznościowych, więc nagranie błyskawicznie obiegło internet. Jak donosi Radio Zet, zbulwersowani widzowie zgłosili filmik do tajwańskiego urzędu lotniczego CAA, a stamtąd sprawa błyskawicznie trafiła do prokuratury.