Hotel w 6-tonowym ziemniaku. Przerobiono go na apartament

Jaki był największy ziemniak, jaki widzieliście na swoim talerzu? Pomnóżcie jego wielkość kilka tysięcy razy i wyobraźcie sobie, że wchodzicie do środka. Wewnątrz czeka na nas przytulne mieszkanko. Nie, to nie jest bajka.

Rzecz dzieje się naprawdę. W Stanach Zjednoczonych 6-tonowy ziemniak został z okazji Dnia Ziemi zamieniony na mieszkanie Airbnb (do wynajęcia). Nazywa się Big Idaho Potato Hotel , a noc w nim kosztuje 200 dol. (ok. 800 zł) .

– Jeśli kiedykolwiek chcieliście wiedzieć, jak to jest być w ziemniaku, zamiast mieć go w sobie, to jest to świetna okazja, by się o tym przekonać – powiedział Frank Muir, dyrektor organizacji Idaho Potato.