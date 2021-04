Paszporty szczepionkowe. WHO ponownie zabrała głos w ich sprawie

"Nie jesteśmy pewni, czy szczepionka zapobiega transmisji koronawirusa"

– Jako WHO, na tym etapie nie chcielibyśmy, by paszport szczepionkowy był wymagany przy wjeździe lub wyjeździe, ponieważ na razie nie jesteśmy pewni, czy szczepionka zapobiega transmisji koronawirusa – powiedziała rzeczniczka Światowej Organizacji Zdrowia, Margaret Harris, w czasie konferencji prasowej.

WHO bada szczepionki chińskich firm Sinopharm i Sinovac

WHO spodziewa się, że do końca kwietnia zostanie ukończony proces oceny szczepionek chińskich firm Sinopharm i Sinovac, który może doprowadzić do wpisania ich na prowadzoną przez Organizację listę preparatów dopuszczonych do użycia w sytuacjach awaryjnych. Jednak WHO wciąż zbiera dane, aby móc przedstawić swoje pełne stanowisko w tej sprawie.