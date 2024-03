Pięć najciekawszych jarmarków wielkanocnych w Polsce. Dokąd warto się wybrać?

Jarmark Wielkanocny w Szczecinie

Ciekawy jarmark wielkanocny zawita także do Szczecina. Odbędzie się od 22 do 24 marca br. w Alei Kwiatowej. W programie między innymi konkursy z nagrodami, warsztaty, malowanie pisanek, występy muzyczne czy animacje dla dzieci. Nie zabraknie oczywiście okazji do zakupu świątecznych łakoci czy wiosennych ozdób.