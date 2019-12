Pięć najlepszych jarmarków świątecznych w Europie. Robią ogromne wrażenie

W grudniu cała Europa zamienia się w magiczną zimową krainę, w której miejskie zaułki rozświetlone są świątecznymi dekoracjami i bożonarodzeniowymi jarmarkami.

Brema, Niemcy

Pięknie podświetlona gotycka i renesansowa architektura Bremy tworzy naprawdę świąteczną atmosferę. To niemieckie miasto położone na południowy zachód od Hamburga, otoczone rzekami i jeziorami, zimą zamienia się w łyżwiarską stolicę regionu. Również na świątecznym jarmarku nie brakuje łyżwiarskich atrakcji. Cena noclegu w a&o Bremen Hauptbahnhof zaczyna się już od ok. 14 euro (ok. 60 zł) za osobę. Po długim świątecznym dniu rozgrzej się w hostelu Bremen Hauptbahnhof, położonym tuż obok dworca kolejowego oraz zabytkowego centrum.