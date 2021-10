Piekło zwierząt. Ciemna strona turystyki

Po wielu tygodniach tresury, gdy zwierzę poddaje się i przestaje stawiać opór, pojawia się mahout, czyli wybawca, który nie uczestniczył w procesie phajaan i który "uwalnia" słonia z niewoli, karmi go i podaje mu wodę. Od tej pory zwierzę ufa mu bezgranicznie. Zakończenie tresury słonia to jednak dopiero początek cierpienia, które ciągnie się jeszcze długimi latami, gdy zwierzę pracuje ponad siły zabawiając turystów. W rzeczywistości bowiem nieprawdą jest to, w co wiele osób nadal zdaje się wierzyć. Słonie nie są stworzone do noszenia na grzbiecie człowieka.