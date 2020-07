Piękno i nowoczesność. Zaplanuj bezpieczne wakacje na wybrzeżach Singapuru

Pomysł na bezpieczny urlop w obliczu szalejącej pandemii to nie lada wyzwanie. Choć sezon wakacyjny w pełni, wiele osób wciąż stoi przed dylematem: pakować walizki czy jednak zostać w domu? Jeszcze do niedawna o zagranicznych wojażach mogliśmy tylko pomarzyć, ale na szczęście coraz więcej krajów skrupulatnie przygotowuje się na przyjęcie spragnionych odpoczynku turystów. Singapur – ultranowoczesne państwo-miasto położone w południowo – wschodniej Azji, również planuje swoje ponowne otwarcie, choć na razie wewnetrznie Wczasowiczów czeka nie tylko wspaniały wypoczynek w otoczeniu bujnej roślinności oraz pięknych plaż, ale także cały system nowoczesnych zabezpieczeń, które mają chronić przed koronawirusem.

Miasto Lwa o krok przed koronawirusem

Zniesienie zakazu podróżowania to doskonała informacja dla amatorów egzotycznych wakacji, którzy zamiast urlopu nad polskim morzem, wolą relaks w cieniu wysokich palm i kojący szum oceanu. Na początku czerwca granice ponownie otworzył Singapur – pięknie położone państwo wyspiarskie, które od lat przyciąga rzesze turystów. Na razie umożliwiono przyjazdy z konkretnych miast jedynie w celach biznesowych, jednak rekreacyjne eskapady do Singapuru to z pewnością tylko kwestia czasu. Póki co, warto odkrywać to państwo wirtualnie i planować zwiedzanie wielu fascynujących zakątków, które zapierają dech w piersiach. Malownicze widoki i ciekawa infrastruktura to nie jedyne atuty tej niewielkiej wyspy. Miasto Lwa od dawna cieszy się także mianem jednego z najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Zaszczytny tytuł Singapur zawdzięcza restrykcyjnej polityce, surowym zasadom i licznym zakazom.